"Нафтогаз" запустив дві нові потужні свердловини: скільки газу добувають

Протягом березня НАК «Нафтогаз України» запустив дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Як наголосив голова правління компанії Олексій Чернишов під час робочого візиту на Полтавщину, навіть попри війну видобуток газу на сході України продовжується.

"Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об’єктів, але й працюємо над бурінням нових свердловин. Лише за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис. куб. м на добу", - підкреслив Чернишов.

За його словами, значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ вуглеводнів.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план – відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів, яка дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

Крім того, "Нафтогаз"збільшив видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання. Так, у Львівській областізапрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу.