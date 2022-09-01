На Львівщині в рекордні терміни запустили свердловину, що дає 115 тисяч кубометрів газу на добу

У Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

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Як повідомляє держкомпанія "Укргазвидобування", проектування та спорудження свердловини відбувалося компанією Expert Petroleum, що є партнером в межах РЕС (production enhancement contract).

"Ми вітаємо такий результат на одному з наших родовищ, переданих в управління Expert Petroleum. Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів. Саме такого ефекту ми і очікували від міжнародного партнера, який має можливість ухвалювати швидкі та ефективні рішення", - зазначив повідомив виконуючий обов'язки гендиректора УГВ Олександр Романюк.

Як зазначив технічний директор "Експерт Петролеум Україна" Ріхард Білий основним чинником, що привів до такого гарного результату, стало просунуте моделювання пласта та ретельний підбір місця закладання нової свердловини.

"Ми провели дослідження у продуктивній свердловині на цьому родовищі, аби детальніше вивчити колектор. Потім ми отримали більше даних, таких як новий каротаж та локальна сейсморозвідка, щоби уточнити нашу модель. Зрештою, якісні роботи з технологій буріння та розкриття продуктивного пласта також сприяли кінцевому результату", - вказав він.

Наразі інженери Expert Petroleum далі аналізують показники роботи свердловин, щоб оптимізувати роботу родовища з позицій колектора та наземних об’єктів.

Нагадаємо, що УГВ та Expert Petroleum розпочали співпрацю на умовах підвищення видобутку (РЕС) з 1 жовтня 2020 року. Міжнародний партнер за результатами конкурсного відбору отримав в управління 13 виснажених газових родовищ у Львівській області та зобов’язався наростити видобуток на 300 мільйонів кубометрів впродовж п'яти років. Обсяг інвестицій при цьому має становити щонайменше 1 мільярд гривень.