В Полтавській області запустили нову газову свердловину

Державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" запустила в роботу нову свердловину у Полтавській області, глибиною понад 6 тисяч метрів. Про це в Facebook повідомила пресслужба компанія.

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Зазначається, що свердловина може давати близько 100 тис куб. м газу на добу. Відомо, що вона мала похило-скерований профіль — це значно ускладнило роботу буровій бригаді.

"Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни", – зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олександр Романюк.

Нагадємо, у березні на Львівщині виявили нове газове родовище. Завдяки новому газовому родовищу Україна зможе активніше наростити видобуток енергоносія. Таким чином, країна зможе знизити свою залежність від імпорту газу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com