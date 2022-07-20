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В Полтавській області запустили нову газову свердловину
Державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" запустила в роботу нову свердловину у Полтавській області, глибиною понад 6 тисяч метрів. Про це в Facebook повідомила пресслужба компанія.
Зазначається, що свердловина може давати близько 100 тис куб. м газу на добу. Відомо, що вона мала похило-скерований профіль — це значно ускладнило роботу буровій бригаді.
"Роботи виконали раніше терміну, запланованого ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни", – зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олександр Романюк.
Нагадємо, у березні на Львівщині виявили нове газове родовище. Завдяки новому газовому родовищу Україна зможе активніше наростити видобуток енергоносія. Таким чином, країна зможе знизити свою залежність від імпорту газу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com