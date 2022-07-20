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В Полтавской области запустили новую газовую скважину
Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" запустила в работу новую скважину в Полтавской области, глубиной более 6 тысяч метров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компания.
Отмечается, что скважина может давать около 100 тыс. куб. м газа в сутки. Известно, что у нее был наклонно-направленный профиль — это значительно усложнило работу буровой бригады.
"Работы выполнили раньше срока, запланированного еще до полномасштабной войны. А каждый дополнительный день работы скважины – это дополнительные кубометры газа для страны", – отметил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Александр Романюк.
Напомним, в марте на Львовщине обнаружили новое газовое месторождение. Благодаря новому газовому месторождению, Украина сможет активнее нарастить добычу энергоносителя. Таким образом страна сможет снизить свою зависимость от импорта газа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источник фото: ua.depositphotos.com