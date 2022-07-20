Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Энергетика
Дата публикации

В Полтавской области запустили новую газовую скважину

В Полтавской области запустили новую газовую скважину

Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" запустила в работу новую скважину в Полтавской области, глубиной более 6 тысяч метров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компания.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Отмечается, что скважина может давать около 100 тыс. куб. м газа в сутки. Известно, что у нее был наклонно-направленный профиль — это значительно усложнило работу буровой бригады.

"Работы выполнили раньше срока, запланированного еще до полномасштабной войны. А каждый дополнительный день работы скважины – это дополнительные кубометры газа для страны", – отметил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Александр Романюк.

Напомним, в марте на Львовщине обнаружили новое газовое месторождение. Благодаря новому газовому месторождению, Украина сможет активнее нарастить добычу энергоносителя. Таким образом страна сможет снизить свою зависимость от импорта газа.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан