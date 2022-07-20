В Полтавской области запустили новую газовую скважину

Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" запустила в работу новую скважину в Полтавской области, глубиной более 6 тысяч метров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компания.

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Отмечается, что скважина может давать около 100 тыс. куб. м газа в сутки. Известно, что у нее был наклонно-направленный профиль — это значительно усложнило работу буровой бригады.

"Работы выполнили раньше срока, запланированного еще до полномасштабной войны. А каждый дополнительный день работы скважины – это дополнительные кубометры газа для страны", – отметил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Александр Романюк.

Напомним, в марте на Львовщине обнаружили новое газовое месторождение. Благодаря новому газовому месторождению, Украина сможет активнее нарастить добычу энергоносителя. Таким образом страна сможет снизить свою зависимость от импорта газа.

Источник фото: ua.depositphotos.com