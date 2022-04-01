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Во Львовской области открыли новое газовое месторождение
Во Львовской области обнаружили новое газовое месторождение. Вечером 31 марта его официально открыли и теперь собираются активно добывать энергоресурс.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Под конец дня 31 марта жители региона публиковали в соцсетях информацию о взрывах и возможной бомбардировке. Позже выяснилось, что взрывы были связаны открытием нового газового месторождения.
"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля", — сказал Козицкого.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что благодаря новому газовому месторождению Украина сможет активнее нарастить добычу энергоносителя. Таким образом страна сможет снизить свою зависимость от импорта газа.
Еще до начала войны с Россией Украина искала пути уменьшения импорта энергоносителей. В частности, государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" запланировала начать бурение новых скважин на шельфе Черного моря в конце 2023 — начале 2024 годов.
При этом в компании отметили, что месторождение в Черном море планируется освоить в два этапа: сначала на мелководье, а потом — на глубоководной части Черного моря. В "Укргаздобыче" добавили, что $4-6 млрд — это размер инвестиций, который нужно вложить от сейсмики до выхода на добычу газа в промышленных масштабах.
Напомним, что в феврале и марте 2021-го "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа. В добыче в Украине выражала заинтересованность и Qatar Petroleum. Всего "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу более 7 млрд долларов до 2025 года.
Фото: ua.depositphotos.com