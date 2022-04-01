Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

Во Львовской области обнаружили новое газовое месторождение. Вечером 31 марта его официально открыли и теперь собираются активно добывать энергоресурс.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Под конец дня 31 марта жители региона публиковали в соцсетях информацию о взрывах и возможной бомбардировке. Позже выяснилось, что взрывы были связаны открытием нового газового месторождения.

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля", — сказал Козицкого.

Он добавил, что благодаря новому газовому месторождению Украина сможет активнее нарастить добычу энергоносителя. Таким образом страна сможет снизить свою зависимость от импорта газа.

Еще до начала войны с Россией Украина искала пути уменьшения импорта энергоносителей. В частности, государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" запланировала начать бурение новых скважин на шельфе Черного моря в конце 2023 — начале 2024 годов.

При этом в компании отметили, что месторождение в Черном море планируется освоить в два этапа: сначала на мелководье, а потом — на глубоководной части Черного моря. В "Укргаздобыче" добавили, что $4-6 млрд — это размер инвестиций, который нужно вложить от сейсмики до выхода на добычу газа в промышленных масштабах.

Напомним, что в феврале и марте 2021-го "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа. В добыче в Украине выражала заинтересованность и Qatar Petroleum. Всего "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу более 7 млрд долларов до 2025 года.

Фото: ua.depositphotos.com