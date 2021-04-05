Энергетика 60 минут назад

Катар намерен поставлять Украине СПГ, но заинтересован и в добыче газа

Подписанный Витренко меморандум будет действовать в течение трех лет и может быть автоматически продлен на такой же период

Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго
Фото: Минэнерго

Министерство энергетики Украины и Qatar Petroleum — государственная компания Катара, которая осуществляющая нефтегазовую деятельность — подписали 5 апреля в Дохе меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, от Украины документ подписал исполняющий обязанности министра Юрий Витренко, а со стороны Катара — президент и генеральный директор Qatar Petroleum, государственный министр по энергетике Саад бин Шерида Аль-Кааби.

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Отмечается, что меморандум будет действовать в течение трех лет и может быть автоматически продлен на такой же период. Речь идет об инвестициях из Катара в разведку и добычу газа в Украине, а также поставках сжиженного природного газа из Катара в Украину.

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"Сотрудничество в нефтегазовой сфере Украины и Катара — перспективно и важно для нашей страны. Катар является одним из крупнейших производителей газа в мире и имеет ценный опыт и значительные финансовые ресурсы для инвестиций в разведку и добычу газа в Украине", — отметил Витренко.

По его словам, увеличение собственной добычи газа и диверсификация источников поставок топлива соответствуют интересам потребителей газа в Украине и будет способствовать устойчивому развитию экономики и укреплению энергетической безопасности страны.

Напомним, что Витренко в Катаре пребывает в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим также, что ранее "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа.

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