Энергетика 10 минут назад

Concorde Capital будет добывать газ во Львовской области

По данным геологоразведки, запасы газа на Майницком месторождении составляют 748 млн кубометров

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В конце января текущего года инвестиционная группа Concorde Capital вместе с партнерами купила лицензию на добычу газа на участке площадью 79 квадратных километров во Львовской области.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз инвестгруппы, в планах компании — дальнейшая разработка месторождения и добыча.

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В Concorde Capital отмечают, что запасы газа С1, согласно данным геологоразведки, составляют 748 млн кубометров, а общие запасы С2 (предварительно оцененные: форма и размеры залежи, условия залегания, толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти, газа и конденсата определены в общих чертах по результатам геологических и геофизических исследований) — 12,1 млрд кубометров.

По информации агентства, глава Concorde Capital Игорь Мазепа вместе Иваном Олийныком и Олегом Ведмидем в долях 40:30:30 стали владельцами ООО "Навигатор Майницкое" через ООО "Села Энерджи" (оба — Киев).

Согласно реестру спецразрешений на пользование недрами "Навигатор Майницкое" имеет разрешение до 2036 года на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку Майницкой площади углеводородов (16 км на восток от города Самбор) площадью 79 квадратных километров с последующей добычей нефти и газа. Первоначально разрешение было выдано в 2016 году ООО "Навигатор Комплект".

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Кроме этого, "Навигатор Майницкое" в конце февраля этого года получило лицензию НКРЭКУ на поставку природного газа.

Concorde Capital — одна из украинских инвестгрупп, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг.

С помощью различных финансовых инструментов компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.

Ранее сообщалось, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что через 2-3 года на розничном рынке газа будет работать от пяти до семи крупных компаний.

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