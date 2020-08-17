На рынке газа есть место для всех игроков и равной конкуренции — аналитик Concorde Capital

Как показал рынок газа для промышленности, на рынке есть место для конкуренции. Если рынок для бытовых потребителей будет полностью либерализирован (к этому все идет), то и на этом рынке будут игроки и конкуренция. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, комментируя первые итоги работы открытого рынка газа для населения.

"Думаю, конкуренция будет расти, будут появляться новые игроки. Рынок газа должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи, когда операторы предлагают пакеты людям, кто-то безлимит, кто-то скидки и бонусы. Мы должны прийти к тому, что потребитель будет сравнивать тарифные пакеты. Должен быть одинаковый доступ к рынку всех, кто желает продавать, к потребителям. Неправильно, если какую-то компанию не будут допускать. Пусть компании приходят со своими предложениями к потребителям и конкурируют своей ценой", — отметил Александр Паращий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Комментируя обвинения в адрес НАК "Нафтогаз Украины" в ценовом демпинге, он отметил, что они не имеют реальных оснований. "Демпинг — это когда компания сознательно продает товар ниже себестоимости. Думаю, что "Нафтогаз" не продает ниже себестоимости. Мы понимаем, что у них могут быть запасы, купленные по более низким ценам, и у них есть свой ресурс ("Укргаздобыча"), способы снижения цен у Нафтогаза есть. Но у нас много игроков, и другие могут конкурировать с Нафтогазом, тот же ДТЭК, у которого крупное производство", — уверен Александр Паращий.

Говоря о цене газа в Украине, эксперт сообщил, что цены зависят от колебаний на европейских биржах, на мировом рынке. "Это связано с тем, что рынок — дефицитный, мы производим (добываем) меньше газа, чем потребляем. И нам приходится часть газа импортировать. Импортировать по европейским ценам, и эта цена является базовой, ее нельзя не учитывать при расчете средней цены газа, что продается в Украине", — рассказал Александр Паращий.

По его словам, доля импорта в общем объеме потребления газа в Украине регулярно меняется в зависимости от сезона. "Доля импорта летом значительно меньше. Зимой выше. Обычно летом — профицитный рынок. Но в зимний период мы потребляем в 2-2,5 раза больше, чем производим. Доля импорта колеблется, в среднем, это 30%. Но летом ниже, а зимой выше. У нас свободный рынок, кто хочет, может импортировать", — отметил эксперт.

Как ранее сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что через 2-3 года на розничном рынке газа будет работать от пяти до семи крупных компаний.

Напомним, 1 августа в Украине заработал розничный рынок газа для населения. С этого дня Кабинет министров перестал регулировать цены на газ для домохозяйств и отменил спецобязательство "Нафтогаза" продавать газ для населения через газсбыты.