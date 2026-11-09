Украина разрабатывает перехватчики ракет "Орешник": уже провели три испытания

Украина испытывает свои системы перехвата ракет в ближнем космосе. Разработки должны помочь противодействовать воздушным и баллистическим угрозам, в частности, российскому ракетному комплексу "Орешник".

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, украинские военные уже провели три испытания внеатмосферных систем уничтожения. Их цель – перехватывать ракеты на участке полета за пределами атмосферы.

Россия по меньшей мере трижды применяла "Орешник". Этот ракетный комплекс выводит боеголовки на высоту, соответствующую ближнему космосу, после чего они разделяются и двигаются к целям по индивидуальным траекториям.

Поскольку пусковые площадки таких ракет расположены преимущественно в глубине российской территории и остаются вне зоны поражения Украины, одним из вариантов противодействия является уничтожение ракет во время внеатмосферной части полета.

Украина работает над серийным производством перехватчиков

Глава подкомитета по вопросам государственной безопасности парламентского комитета по обороне Федор Вениславский назвал разработку одним из приоритетных направлений.

По его словам, Украина уже продемонстрировала запуск таких систем и теперь проверяет, можно ли наладить их серийное производство.

В то же время, ключевым препятствием для реализации проекта остается финансирование.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.