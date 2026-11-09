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В России заводы строительной техники останавливают работу и сокращают штат из-за дорогостоящих кредитов

работник, строительная техника
В России заводы строительной техники останавливают работу и сокращают штат из-за дорогостоящих кредитов / Freepik

В России заводы, производящие дорожно-строительную технику, начали останавливать конвейеры, отправлять рабочих в вынужденный простой и сокращать работников. Главная причина кризиса — обвал продаж новых машин из-за слишком дорогих кредитов, повышения налогов и сокращения инфраструктурных строительных проектов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

За первые девять месяцев года продажи дорожной техники в РФ сократились на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,4 миллиарда рублей.

Строительные компании массово отказываются покупать новые машины из-за неподъемных условий лизинга и пытаются ремонтировать старый парк. В итоге склады производителей и дилеров оказались переполненными нераспроданной техникой, к тому же конкурирующей с иностранным импортом.

Больше всего просели поставки основных видов машин:

  • катки – падение на 34,9%;
  • экскаваторы - на 33,9%;
  • гусеничные бульдозеры – на 32,3%;
  • экскаваторы-погрузчики - на 31,6%.

Неподъемные кредиты и риск банкротств

Специалисты отмечают, что главным ударом по предприятиям стало поднятие ключевой ставки центрального банка РФ, из-за чего ссуды стали практически недоступными для строительного бизнеса. Постоянные затраты заводов по обслуживанию производства растут, а доходы падают, что создает реальный риск волны банкротств в отрасли.

Аналитики прогнозируют, что до конца года ситуация со сбытом не улучшится. Рынок переходит к модели ремонта подержанных машин, а возвращения к показателям 2023-2024 годов в ближайшее время не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что в России растет количество компаний, которые не могут рассчитаться с долгами. За девять месяцев 2026 года банкротами признали почти 5,4 тысяч предприятий — на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Максим Кольц

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