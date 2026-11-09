У Росії заводи будівельної техніки зупиняють роботу та скорочують штат через дорогі кредити

У Росії заводи, які випускають дорожньо-будівельну техніку, почали зупиняти конвеєри, відправляти робітників у вимушений простій та скорочувати працівників. Головна причина кризи — обвал продажів нових машин через занадто дорогі кредити, підвищення податків і скорочення інфраструктурних будівельних проєктів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За перші дев'ять місяців року продажі дорожньої техніки в РФ скоротилися на 24,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 24,4 мільярда рублів.

Будівельні компанії масово відмовляються купувати нові машини через непідйомні умови лізингу й намагаються ремонтувати старий парк. У підсумку склади виробників і дилерів виявилися переповненими нерозпроданою технікою, яка до того ж конкурує з іноземним імпортом.

Найбільше просіли поставки основних видів машин:

котки — падіння на 34,9%;

екскаватори — на 33,9%;

гусеничні бульдозери — на 32,3%;

екскаватори-навантажувачі — на 31,6%.

Непідйомні кредити та ризик банкрутств

Фахівці зазначають, що головним ударом по підприємствах стало підняття ключової ставки центрального банку РФ, через що позики стали практично недоступними для будівельного бізнесу. Постійні витрати заводів на обслуговування виробництва зростають, а доходи падають, що створює реальний ризик хвилі банкрутств у галузі.

Аналітики прогнозують, що до кінця року ситуація зі збутом не покращиться. Ринок переходить до моделі ремонту старих машин, а повернення до показників 2023–2024 років найближчим часом не очікується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії зростає кількість компаній, які не можуть розрахуватися з боргами. За дев'ять місяців 2026 року банкрутами визнали майже 5,4 тисячі підприємств — на 13,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.