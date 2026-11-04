Податки, дорогі кредити та падіння попиту: російський бізнес накриває хвиля банкрутств

У Росії зростає кількість компаній, які не можуть розрахуватися з боргами. За дев'ять місяців 2026 року банкрутами визнали майже 5,4 тис. підприємств — на 13,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість нових справ про банкрутство збільшилася на 23,6% і сягнула 4,6 тис.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

За даними Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство (Федресурс), лише за третій квартал 2026 року банкрутами визнали 1,8 тис. компаній — на 18,5% більше, ніж за липень–вересень 2025 року.

У січні–вересні також розпочали 49 процедур зовнішнього управління та фінансового оздоровлення. Торік за цей період їх було 39.

Чому російські компанії банкрутують

На стан бізнесу впливають падіння споживчого попиту, висока ключова ставка та збільшення податків. Минулого року влада підвищила податок на прибуток, а у 2026 році збільшила ПДВ до 22% і посилила податкові вимоги для малого бізнесу. Зокрема, сотні тисяч підприємців втратили можливість користуватися спрощеною системою та низькими ставками.

У третьому кварталі кількість повідомлень про намір подати заяву про банкрутство з боку самих боржників зросла на 35,6% у річному вимірі, а з боку кредиторів — на 13,6%. Також збільшилася частка справ, відкритих за заявами Федеральної податкової служби Росії: з 15,6% до 24,2%. Самі компанії повідомляли про свою неспроможність у 17,2% випадків.

Проблеми охопили IT-сектор, роздрібну торгівлю, інфраструктурні компанії та навіть підприємства, які виробляють продукцію для військово-промислового комплексу.

"Інфляція, волатильність ключової ставки та подорожчання кредитів повільно, але вірно запустили ефект доміно", — заявляла адвокатка й засновниця K'AMELAWT Анастасія Шамшина.

Наприкінці липня про можливу хвилю банкрутств восени попереджав голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін. Він пов'язував ризики з політикою Центробанку, який не поспішав знижувати ставку.

Банк Росії востаннє знизив її 24 липня — з 14,25% до 14%. Відтоді ставка залишалася незмінною. Водночас прибутки російських компаній за перше півріччя 2026 року впали до найнижчого рівня з часів кризи.

Нагадаємо, великий російський бізнес вимагає від уряду РФ переглянути чергові податкові зміни, попереджаючи про скорочення інвестицій та ризик відтоку капіталу.