У Росії тисячі автодилерів масово закривають бізнес: ринок стрімко скорочується

У Росії почали масово закриватися автодилери. За перші вісім місяців року з ринку пішли майже 1,8 тисячі компаній, тоді як зареєстрували нових трохи більше тисячі. В результаті кількість закритих підприємств перевищила нові відкриття більш ніж на 40%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Скорочення зачепило ключові регіони країни, зокрема Москву, Підмосков'я, Татарстан, а також Краснодарський і Приморський краї. Водночас невелике збільшення кількості дилерів зафіксували лише у кількох республіках та регіонах.

Китайські бренди не рятують

Складна ситуація в галузі зумовлена падінням споживчого попиту та високими відсотковими ставками за автокредитами. Експерти зазначають, що спад на ринку триватиме, а вистояти зможуть лише найбільші гравці, здатні диктувати свої умови виробникам.

Після масового відходу європейських, японських та корейських марок дилери намагалися переорієнтуватися на російські та китайські бренди.

Проте чимало дилерських центрів китайських марок, які не зуміли закріпитися на ринку, зараз згортають свою діяльність.

Автодилери масово згортають бізнес

Багато компаній намагалися продати свій бізнес через фінансові труднощі, проте охочих придбати активи на ринку немає.

На економіку дилерів негативно вплинули торічне зниження продажів, висока вартість фінансування та надлишкові товарні запаси. Попри те, що попит почав поступово відновлюватися, його обсягів недостатньо для компенсації попередніх збитків.

Учасники ринку прогнозують, що менш ефективні компанії продовжать закриватися, об'єднуватися або передавати свої контракти більшим операторам.

Раніше повідомлялося, що проект розкішних автомобілів Aurus, який пропагандисти РФ називають "російським Rolls-Royce", потрапив у глибоку кризу. Виробництво на заводі в Єлабузі призупинено.