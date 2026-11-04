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НБУ підкріпив каси банків доларами та євро: який попит на валюту

долари валюта
Банки запросили у НБУ $40 млн і €21,4 млн готівкою

Попит банків на готівкову іноземну валюту залишається помірним: під час операцій 4 листопада Національний банк задовольнив заявки чотирьох фінустанов на $40 млн та €21,4 млн. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Мета - забезпечити фінустанови необхідним запасом валюти для задоволення попиту клієнтів.

Як повідомили в НБУ, участь в операціях взяли чотири банки. Регулятор оголосив пропозицію обсягом $50 млн та €50 млн, тоді як загальний обсяг поданих заявок становив $40 млн і €21,4 млн. Усі заявки були задоволені в повному обсязі.

Таким чином, фактичний попит банків виявився нижчим за запропонований НБУ обсяг валюти. За підсумками операцій 3–4 листопада пропозиція регулятора більш ніж утричі перевищила сукупний попит фінустанов.

У Нацбанку зазначають, що це свідчить про достатню наявність готівкової іноземної валюти в банківській системі та відсутність системних проблем із підкріпленням кас.

Курс гривні зміцнюється, НБУ продовжить валютні операції

У Національному банку нагадують, що за режиму керованої гнучкості курс гривні може змінюватися в обох напрямках - як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Зокрема, офіційний курс гривні, встановлений 4 листопада на наступний робочий день, зміцнився до 45,5 грн/$.

Водночас курс продажу долара США на готівковому валютному ринку за підсумками 4 листопада становив 46,4 грн/$.

Попри помірний попит банків на готівкову валюту, НБУ планує провести аналогічні операції і 5 листопада. У регуляторі пояснюють це превентивною необхідністю підтримувати достатній рівень готівкової валютної ліквідності, щоб банки могли безперебійно задовольняти потреби населення.

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.

Автор:
Ольга Опенько

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