Долар досяг 13-місячного максимуму відносно основних валют: причини і прогноз

Американський долар демонструє найрізкіше місячне зростання за рік через стабільні економічні показники США. Трейдери закладають у прогнози утримання високих короткострокових процентних ставок та очікують на публікацію нових даних щодо інфляції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Основні показники

Цього тижня курс долара подолав відмітку $1,14 щодо євро, а 24 червня зафіксував 13-місячний максимум на рівні $1,13. Стосовно японської валюти долар торгується на рівні 161,73 єни, що є близьким до найвищого значення за останні чотири десятиліття.

Зміцнення валюти США вплинуло на інші активи: ціна на золото вперше за сім місяців короткочасно опустилася нижче $4000 за унцію, а біткоїн впав нижче $60 000. Індекс долара до кошика шести основних валют досяг сьогодні перебуває на рівні 101,5.

Долар також досяг семимісячного максимуму щодо фунта стерлінгів на рівні $1,314 та 11-місячного максимуму на рівні 0,8139 швейцарського франка. Нестабільність фондових ринків посилила тиск на австралійський долар, який знизився до $0,69 через перегляд даних про зайнятість, та новозеландський долар, який зафіксувався на рівні $0,5646.

Причини зростання та прогноз

Через геополітичні чинники інвестори розраховують на зростання ставок у США вже в жовтні. З початку травня прибутковість дворічних казначейських облігацій США зросла на 27 базисних пунктів до 4,15%, тоді як прибутковість німецьких дворічних облігацій впала на 7 базисних пунктів до 2,56%. Розрив прибутковості 10-річних паперів збільшився на 20 базисних пунктів на користь США і перевищив 150 базисних пунктів.

"Ми вважаємо, що рух ставок і долара відображає очікування циклічного та структурного перевершення економіки США. Сильне зростання продуктивності, частково зумовлене штучним інтелектом, має підтримувати вищі доходи та призвести до позитивного впливу на долар припливу капіталу ", – сказав Стів Інгландер, керівник відділу глобальних валютних досліджень G10 у Standard Chartered.

За словами президента аналітичної фірми Spectra Markets Брента Доннеллі, подальше зростання американської валюти "вимагатиме подальшого (розширення) різниці в курсах, але в короткостроковій перспективі корпораціям потрібні долари".

Ситуація в Україні

Український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Офіційний курс долара США щодо гривні 25 червня знизився на одну копійку і становить 44, 87 грн, водночас євро здешевшало одразу на двадцять дві копійки до 50,88 грн.