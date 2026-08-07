Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Готівковий курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Японія спрямувала Україні $850 млн бюджетної підтримки у 2026 році

Прапор Японії
Японія спрямувала Україні $850 млн бюджетної підтримки у 2026 році

У 2026 році Японія спрямувала Україні $850 млн бюджетної допомоги через проєкти Світового банку. Загальний обсяг прямої підтримки від Токіо з початку повномасштабного вторгнення перевищив $9,8 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Під час переговорів сторони обговорили продовження фінансування у 2026–2027 роках, використання механізмів Світового банку, а також виконання Україною зобов'язань у межах програми EFF з Міжнародним валютним фондом, перший перегляд якої Виконавча рада МВФ схвалила 20 липня.

Окрему увагу приділили реалізації інструменту Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), що фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Загальний внесок Японії в межах ERA становить 471,9 млрд єн (понад $3 млрд), з яких $1,8 млрд уже надійшли до держбюджету, а останній транш у розмірі $1,3 млрд очікується у 2027 році.

Нагадаємо, Україна та Японія підписали Грантову угоду на $40 млн для реалізації п'ятої фази Програми екстреного відновлення. Отримані кошти спрямують на оперативне реагування на критичні гуманітарні та інфраструктурні виклики.

Крім того, Японія приєдналася до програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, та внесла $14,66 млн на реалізацію цієї ініціативи.

Також завдяки підтримці уряду Японії "Укрпошта" відкрила 20 модульних відділень у прифронтових регіонах. Нові поштові пункти вже працюють у шести областях, де стаціонарні об'єкти були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності