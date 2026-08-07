Японія спрямувала Україні $850 млн бюджетної підтримки у 2026 році

У 2026 році Японія спрямувала Україні $850 млн бюджетної допомоги через проєкти Світового банку. Загальний обсяг прямої підтримки від Токіо з початку повномасштабного вторгнення перевищив $9,8 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Під час переговорів сторони обговорили продовження фінансування у 2026–2027 роках, використання механізмів Світового банку, а також виконання Україною зобов'язань у межах програми EFF з Міжнародним валютним фондом, перший перегляд якої Виконавча рада МВФ схвалила 20 липня.

Окрему увагу приділили реалізації інструменту Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), що фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Загальний внесок Японії в межах ERA становить 471,9 млрд єн (понад $3 млрд), з яких $1,8 млрд уже надійшли до держбюджету, а останній транш у розмірі $1,3 млрд очікується у 2027 році.

Нагадаємо, Україна та Японія підписали Грантову угоду на $40 млн для реалізації п'ятої фази Програми екстреного відновлення. Отримані кошти спрямують на оперативне реагування на критичні гуманітарні та інфраструктурні виклики.

Крім того, Японія приєдналася до програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, та внесла $14,66 млн на реалізацію цієї ініціативи.

Також завдяки підтримці уряду Японії "Укрпошта" відкрила 20 модульних відділень у прифронтових регіонах. Нові поштові пункти вже працюють у шести областях, де стаціонарні об'єкти були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій.