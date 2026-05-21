Україна отримає від Японії близько 40 млн доларів на екстрене відновлення інфраструктури

Україна та Японія підписали Грантову угоду на суму близько 40 млн доларів США, які будуть спрямовані на реалізацію п’ятої фази Програми екстреного відновлення. Отримані кошти дозволять оперативно реагувати на критичні гуманітарні та інфраструктурні виклики.

Офіційний документ підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та Голова Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва в Україні Осаму Хатторі. За словами Кулеби, чотири роки повномасштабної війни завдали житловому фонду та інфраструктурі колосальних збитків, а найскладніша ситуация наразі залишається у прифронтових регіонах, де необхідно терміново відновлювати базові послуги для населення.

Куди спрямують грантові кошти

Майже 40% від загальної суми гранту — близько 15 мільйонів доларів — надійдуть безпосередньо на проєкти Мінрозвитку для покращення громадської інфраструктури.

Фінансування розподілять за такими ключовими напрямками:

Комунальна сфера: закупівля спеціальної техніки для "Київводоканалу", морського обладнання та критично важливого устаткування для регіональних підприємств;

Медицина: придбання сучасного медичного обладнання для лікарень;

Агросектор: пряма фінансова та матеріальна підтримка сільськогосподарських виробників;

Інформаційна сфера: технічне забезпечення стабільної та безперебійної роботи медіа.

Загалом за час співпраці обсяг фінансування українських проєктів у сферах енергетики, транспорту, водопостачання, медицини, освіти та гуманітарного розмінування за підтримки Японії вже перевищив 700 млн доларів США.

