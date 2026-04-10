ДСНС отримає спецтехніку на майже мільярд гривень завдяки гранту від Японії

Кабмін спрямував 1,1 млрд грн (4 млрд єн) гранту Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на потреби розмінування та медичної допомоги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомленння прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона зазначила, що кошти підуть на реалізацію домовленостей, досягнутих із японськими партнерами на початку цього року.

Левова частка гранту, а саме 984 мільйони гривень, призначена для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ці кошти дозволять суттєво модернізувати технічний парк підрозділів розмінування.

ДСНС отримає сучасну техніку для очищення територій, засоби індивідуального захисту для піротехніків, а також фінансування програм з навчання цивільного населення правилам мінної безпеки.

На потреби медицини виділено 140 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на оснащення госпіталів та реабілітаційних центрів системи МВС.

Нове обладнання дозволить підвищити якість лікування та відновлення поранених, зокрема тих, хто отримав важкі мінно-вибухові травми.

Нагадаємо, 23 січня Україна підписала угоду з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Йдеться про близько 4 мільярдів японських єн грантової допомоги. Кошти будуть спрямовані на два ключові напрями: гуманітарне розмінування.та медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Японія цьогоріч планує надати Україні підтримку на$6 мільярдів. Загалом від початку повномасштабної війни офіційний Токіо вже спрямував на допомогу в різних галузях понад $15 млрд.