Плюс $6 мільярдів: Японія анонсувала новий план допомоги Україні на 2026 рік

Японія цьогоріч планує надати Україні підтримку на $6 мільярдів. Загалом від початку повномасштабної війни офіційний Токіо вже спрямував на допомогу в різних галузях понад $15 млрд,

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час виступу на ІV форумі Україна – Японія: "Встановлення порядку, заснованого на правилах. Роль України та Японії у глобальній безпеці".

"За час широкомасштабної війни, за час відкритої російської агресії Японія надала Україні понад 15 мільярдів доларів допомоги в різних сферах. Це і гуманітарна, і фінансова, і нелетальна підтримка", - розповів він.

Заступник очільника ОП відзначив намір Японії надати Україні $6 млрд підтримки у 2026 році та зауважив, що для бюджету важливо отримати ці кошти протягом першої половини року.

Він додав, що японці оперативно відгукнулися на звернення Міненерго і продовжують стабільно постачати Україні різноманітне обладнання — від генераторів до складних технічних систем.

Лише під час останнього енергетичного Рамштайну, який відбувся два тижні тому, Японія задекларувала виділення 140 генераторів, 60 трансформаторів, двох когенераційних установок.

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.