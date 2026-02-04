Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Плюс $6 миллиардов: Япония анонсировала новый план помощи Украине на 2026 год

япония
Япония готовит для Украины новый пакет на $6 млрд / Depositphotos

Япония в этом году планирует оказать Украине поддержку на $6 миллиардов. В целом с начала полномасштабной войны официальный Токио уже направил на помощь в разных отраслях более $15 млрд,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время выступления на IV форуме Украина – Япония: "Установление порядка, основанного на правилах. Роль Украины и Японии в глобальной безопасности".

"За время широкомасштабной войны, за время открытой российской агрессии Япония предоставила Украине более 15 миллиардов долларов помощи в разных областях. Это и гуманитарная, и финансовая, и нелетальная поддержка", - рассказал он.

Замглавы ОП отметил намерение Японии предоставить Украине $6 млрд поддержки в 2026 году и отметил, что для бюджета важно получить эти средства в течение первой половины года.

Он добавил, что японцы оперативно откликнулись на обращение Минэнерго и продолжают стабильно поставлять Украине разнообразное оборудование – от генераторов до сложных технических систем.

Только во время последнего энергетического Рамштайна, состоявшегося две недели назад, Япония задекларировала выделение 140 генераторов, 60 трансформаторов, двух когенерационных установок.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.

Автор:
Татьяна Бессараб