Плюс $6 миллиардов: Япония анонсировала новый план помощи Украине на 2026 год

Япония в этом году планирует оказать Украине поддержку на $6 миллиардов. В целом с начала полномасштабной войны официальный Токио уже направил на помощь в разных отраслях более $15 млрд,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время выступления на IV форуме Украина – Япония: "Установление порядка, основанного на правилах. Роль Украины и Японии в глобальной безопасности".

"За время широкомасштабной войны, за время открытой российской агрессии Япония предоставила Украине более 15 миллиардов долларов помощи в разных областях. Это и гуманитарная, и финансовая, и нелетальная поддержка", - рассказал он.

Замглавы ОП отметил намерение Японии предоставить Украине $6 млрд поддержки в 2026 году и отметил, что для бюджета важно получить эти средства в течение первой половины года.

Он добавил, что японцы оперативно откликнулись на обращение Минэнерго и продолжают стабильно поставлять Украине разнообразное оборудование – от генераторов до сложных технических систем.

Только во время последнего энергетического Рамштайна, состоявшегося две недели назад, Япония задекларировала выделение 140 генераторов, 60 трансформаторов, двух когенерационных установок.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.