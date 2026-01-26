Энергетическая поддержка для Киева: Польша передала городу генераторов почти на 2 млн евро

Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко.

Киев усиливает устойчивость объектов соцсферы

"Средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 000 поляков сдали 80 млн злотых (почти 2 млн евро)", - говорится в сообщении.

В частности, Киев получил следующие генераторы:

1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт.

1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт.

20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE по 20 кВт каждый.

108 генераторов FOGO F12000iSG по 12 кВт каждый.

Общая мощность передаваемого оборудования составляет 2376 кВт, что значительно усиливает энергетическую устойчивость столицы.

"Сегодня прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги. В ближайшее время ожидаем следующую. Также уже в пути очередная помощь от Варшавы – еще 90 генераторов", – написал Кличко.

Кличко сообщил, что Польша стала ключевым партнером Украины во время войны. С начала полномасштабного вторжения Украина получает поддержку от международных партнеров и Польша играет одну из ведущих ролей.

Благодаря польской помощи, украинцы получили значительную гуманитарную поддержку, в частности для энергообеспечения, а также медицинское оборудование, продукты питания и другие необходимые ресурсы.

Ситуация со светом

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода.

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графиков отключения электроэнергии

Киев из-за очень сложной ситуации в энергетике готовится к реагированию на разные сценарии развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко советует жителям сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а тем, кто имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не исключать их.