Украинский трубный завод отсудил у России почти 96 миллионов гривен ущерба за поврежденные цеха

ООО "Днепровский трубный завод" успешно защитило свои интересы в суде, подав иск против Российской Федерации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Предприятие требовало возмещения 95,8 миллиона гривен ущерба, нанесенного в результате масштабного российского обстрела Павлограда, который произошел 19 июля 2025 года. Суд полностью принял сторону украинского производителя.

В ходе судебного разбирательства было четко установлено, что атака российских беспилотников привела к значительным разрушениям промышленных мощностей. В частности, существенные повреждения получили производственные здания завода общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.

В цехах пострадали стенки, перекрытия, кровля, окна, двери и внутренние инфраструктурные помещения. Кроме того, атака привела к полному или частичному уничтожению дорогостоящего оборудования, включая станки, электропечи, гидравлические установки и краны.

Масштаб ущерба

Согласно экспертной оценке, восстановление зданий будет стоить более 20,2 млн грн, а ущерб от повреждения и потери оборудования и имущества – более 75,5 млн грн.

Суд официально признал, что колоссальные финансовые потери завода являются прямым следствием вооруженной агрессии РФ и полностью удовлетворил исковые требования предприятия.

По решению суда с министерства юстиции Российской Федерации в пользу Днепровского трубного завода должно быть взыскано 95,8 миллиона гривен для покрытия убытков, а также свыше 931 тысячи гривен уплаченного судебного сбора.

О предприятии

Днепровский трубный завод (ДТП) – ведущее украинское предприятие в сфере металлургии, специализирующееся на выпуске трубной продукции для нефтегазового и добывающего секторов.

Завод начал свою деятельность в 2008 году. На сегодняшний день компанией владеет Александр Георгиев, а должность директора занимает Евгений Жариков.

Основной профиль деятельности ДТС включает производство бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, а также других видов трубного проката, необходимых для обеспечения технологических процессов в добывающей отрасли.

Напомним, группа "Агротрейд" отсудила в Российской Федерации 117 миллионов гривен за ущерб на Харьковщине, нанесенный во время оккупации Купянского района в 2022 году.