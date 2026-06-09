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Украинская агрокомпания выиграла суд против России по возмещению ущерба

суд
Украинский агрохолдинг отсудил у РФ миллионные компенсации / Depositphotos

Группа "Агротрейд" отсудила в Российской Федерации 117 миллионов гривен за ущерб на Харьковщине, нанесенный во время оккупации Купянского района в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск компании "Укрзернопром Шевченково", входящей в состав Группы "Агротрейд".

Финансовые потери агропроизводителя в селе Новониколаевка Купянского района подтверждены официальными документами и оценены независимыми профильными экспертами.

Ущерб агрохолдингу возник непосредственно в результате ведения боевых действий и действий оккупационных войск на территории Харьковской области. Во время нахождения врага на предприятии были зафиксированы массовые факты мародерства и разрушений.

В частности, были угнаны транспортные средства, вывезено и уничтожено зерно со складов, повреждено имущество предприятия и часть посевов.

Все факты ограблений и повреждения инфраструктуры руководство компании зафиксировало совместно с правоохранителями сразу после деоккупации населенного пункта украинскими военными и надлежащим образом приобщило к материалам судебного дела.

В то же время в компании подчеркивают, что практический механизм принудительного исполнения таких судебных решений отсутствует. Средства не получены.

Ожидается, что в будущем компенсация может производиться в пределах международных репарационных механизмов или за счет замороженных активов государства-агрессора.

В настоящее время идет подготовка новых исков по другим пострадавшим предприятиям Группы "Агротрейд". Все потери системно фиксируются и документируются с привлечением независимых экспертов и уполномоченных органов.

Напомним, в июле 2025 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Россию и обязал страну-агрессора выплатить 498,5 млн грн компенсации.

Автор:
Татьяна Бессараб