Українська агрокомпанія виграла суд проти Росії щодо відшкодування збитків

Група “Агротрейд” відсудила у Російській Федерації 117 мільйонів гривень за збитки на Харківщині, завданих під час окупації Куп’янського району у 2022 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Господарський суд Харківської області повністю задовольнив позов компанії "Укрзернопром Шевченкове", яка входить до складу Групи "Агротрейд".

Фінансові втрати агровиробника у селі Новомиколаївка Куп’янського району підтверджені офіційними документами та оцінені незалежними профільними експертами.

Збитки агрохолдингу виникли безпосередньо внаслідок ведення бойових дій та дій окупаційних військ на території Харківської області. Під час перебування ворога на підприємстві було зафіксовано масові факти мародерства та руйнувань.

Зокрема, були викрадені транспортні засоби, вивезене та знищене зерно зі складів, пошкоджене майно підприємства та частина посівів.

Усі факти пограбувань та пошкодження інфраструктури керівництво компанії зафіксувало спільно з правоохоронцями одразу після деокупації населеного пункту українськими військовими та належним чином долучило до матеріалів судової справи.

Водночас у компанії наголошують, що практични механізм примусового виконання таких судових рішень наразі відсутній. Кошти не отримано.

Очікується, що в майбутньому компенсація може здійснюватися в межах міжнародних репараційних механізмів або за рахунок заморожених активів держави-агресора.

Наразі триває підготовка нових позовів щодо інших постраждалих підприємств Групи “Агротрейд”. Усі втрати системно фіксуються та документуються із залученням незалежних експертів і відповідних уповноважених органів.

Нагадаємо, у липні 2025 року Господарський суд Києва задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Росії та зобов’язав країну-агресора виплатити 498,5 млн грн компенсації.