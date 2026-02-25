ФГВФО подав апеляцію на відмову суду стягнути з РФ майже 1 млрд грн збитків чотирьох банків

25 лютого 2026 року Північний апеляційний господарський суд розпочне розгляд скарги Фонду гарантування вкладів щодо стягнення з росії понад 920 млн грн. Позов стосується збитків чотирьох банків, які через російську агресію втратили активи в Криму та на сході України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд оскаржує рішення суду першої інстанції, який не встановив зв’язку між агресією Росії та втратами банківських установ.

Перелік банків та суми претензій:

ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" — 301,9 млн грн;

ПАТ "Банк "Київська Русь" — 229,7 млн грн;

ПАТ "Енергобанк" — 223,9 млн грн;

ПАТ "КБ "Актив-Банк" — 169,5 млн грн.

Ці фінансові установи втратили доступ до майна та застав за кредитами в АР Крим, Донецькій та Луганській областях, починаючи з 2014 року.

Попередній успішний досвід

Фонд уже має три позитивні рішення у подібних справах проти Російської Федерації:

ПАТ "КБ "У ФС ": стягнено понад 1,9 млрд грн (рішення від 23 січня 2024 року);

": стягнено понад 1,9 млрд грн (рішення від 23 січня 2024 року); груповий позов 5 банків: ПАТ "Грін Банк", ПАТ "Ерде Банк", ПАТ "Укргазпромбанк", ПАТ "Банк "Таврика", ПАТ "Фортуна-Банк" — стягнено 498,5 млн грн (17 липня 2025 року);

ПАТ "КБ "Промекономбанк": стягнено 650,9 млн грн (23 грудня 2025 року).

Стратегія відшкодування

Загальний обсяг збитків банків під управлінням ФГВФО за період 2014–2022 років оцінюється у понад 84 млрд грн.

"За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з Росії на міжнародній арені" — наголосила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Наразі триває підготовка даних про втрати банківського сектора під час повномасштабної війни. Цю інформацію передадуть до Міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U), щойно він відкриє прийом заяв від юридичних осіб.

Про банки

Банк Петрокоммерц-Україна — це українська фінансова установа, створена у 1996 році (початкова назва АКБ "Авіатекбанк"). Банк надавав різноманітні фінансові послуги, Раніше був пов'язаний з російським капіталом (банк Петрокоммерц), але працював як окрема структура. Наразі перебуває у ліквідації.

Банк Київська Русь — колишній український комерційний банк, заснований у 1996 році, який мав головний офіс у Києві. Через фінансові проблеми у березні 2015 року в банк було введено тимчасову адміністрацію, а 16 липня цього ж року рішенням нацрегулятора було розпочато процедуру ліквідації.

Енергобанк— українська фінансова установа, зареєстрована в Києві, але у червні 2015 року НБУ прийняв рішення про ліквідацію.

КБ Актив-Банк був заснований у 2001 році. Надавав послуги фізичним та юридичним особам, входив у Топ-50 банків України. З 3 вересня 2014 року в банку було введено тимчасову адміністрацію, а з 24 грудня 2014 року розпочато процедуру ліквідації.

Нагадаємо, у липні 2025 року Господарський суд Києва задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Росії та зобов’язав країну-агресора виплатити 498,5 млн грн компенсації.