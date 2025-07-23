Суд зобов’язав Росію сплатити майже 500 млн грн за збитки п’яти українських банків

Господарський суд Києва задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) до Росії та зобов’язав країну-агресора виплатити 498,5 млн грн компенсації. Це вже друге позитивне для Фонду рішення. Позов об’єднує інтереси п’яти збанкрутілих фінустанов.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФГВФО.

Фонд гарантування виграв другий позов

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв груповий позов проти Росії, у межах якого суд зобов’язав країну-агресора компенсувати 498,5 млн грн збитків п’яти українським банкам: Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, Таврика та Фортуна-Банк.

Ці банки втратили частину активів — зокрема об’єкти нерухомості та заставне майно — які залишилися на територіях Донецької та Луганської областей, окупованих росією у 2014 році. У зв’язку з цим фінансові установи не могли розпоряджатися цим майном.

Як зазначила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай, позови подаються з метою фіксації всіх завданих збитків і формування судової практики, яка дозволить у майбутньому вимагати компенсацію на міжнародному рівні.

Загальні втрати українських банків від дій Росії до повномасштабного вторгнення оцінюють у 84 мільярди гривень.

Про інші позови

Станом на сьогодні суди розглядають ще два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Російської Федерації щодо відшкодування збитків, завданих українським банкам до початку повномасштабної війни.

Зокрема, у справі ПАТ "КБ "Промекономбанк" із вимогою на 651 млн грн Верховний Суд нещодавно передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ще один груповий позов на понад 920 млн грн, поданий у травні 2025 року, об’єднує втрати чотирьох банків: Київська Русь, Актив-Банк, Енергобанк та Петрокоммерц-Україна.

Окрім цього, у січні 2024 року Господарський суд Києва задовольнив позов Фонду у справі банку Український фінансовий світ, постановивши стягнути з Росії понад 1,9 млрд грн. Рішення набрало законної сили та вже передане до виконавчої служби.

Нагадаємо, апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу щодо компенсації Ощадбанку втрат, завданих анексією Криму, та зобов’язав Росію додатково сплатити 300 тисяч євро судових витрат.