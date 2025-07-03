РФ має заплатити: Ощадбанк виграв апеляцію щодо анексії Криму

Апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу щодо компенсації Ощадбанку втрат, завданих анексією Криму, та зобов’язав Росію додатково сплатити 300 тисяч євро судових витрат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Ощадбанк отримав чергову перемогу

1 липня 2025 року Апеляційний суд Парижа підтвердив рішення Арбітражного трибуналу від 26 листопада 2018 року, згідно з яким Російська Федерація має відшкодувати Ощадбанку збитки, завдані внаслідок анексії Криму. Апеляцію російської сторони було відхилено.

Суд також визнав чинність арбітражного рішення на території Франції та зобов’язав Росію сплатити 300 тисяч євро на покриття судових витрат.

Рішення набуло розголосу в міжнародних медіа.

"Рішення Апеляційного суду Парижа, як і арешт Ощадом російських активів у Франції на суму понад 87 млн євро, що відбувся нещодавно, є частиною системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором. Ми є першою банківською установою, яка виграла подібну справу проти російської федерації",– наголосив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Вердикт на користь Ощадбанку

В 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку – стягнути з РФ збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму.

В 2019 році Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу (Париж) на території України. Міністерство юстиції Росії заявило, що РФ не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки Ощадбанку.

В 2021 році Апеляційний суд Парижа підтримав позицію міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом Ощадбанку. Також Ощадбанк наголосив, що подав заяву до Касаційного суду Франції скаргу за винесеним у березні 2021 року рішенням.

У 2022 році Касаційний суд Франції за результатами розгляду касаційної скарги Ощадбанку підтримав позицію фінустанови в боротьбі проти РФ.