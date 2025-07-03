РФ должна заплатить: Ощадбанк выиграл апелляцию по аннексии Крыма

Апелляционный суд Парижа 1 июля 2025 года оставил в силе решение Арбитражного трибунала по компенсации Сбербанка потерь, причиненных аннексией Крыма, и обязал Россию дополнительно оплатить 300 тысяч евро судебных издержек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Ощадбанка.

Ощадбанк одержал очередную победу

1 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа подтвердил решение Арбитражного трибунала от 26 ноября 2018 года, согласно которому Российская Федерация должна возместить Сбербанку ущерб, причиненный в результате аннексии Крыма. Апелляция российской стороны была отклонена.

Суд также признал арбитражное решение на территории Франции и обязал Россию оплатить 300 тысяч евро на покрытие судебных издержек.

Решение получило огласку в международных медиа.

"Решение Апелляционного суда Парижа, как и арест Сбер российских активов во Франции на сумму свыше 87 млн евро, состоявшийся недавно, является частью системной работы банка по компенсации ущерба, нанесенного агрессором. Мы являемся первым банковским учреждением, которое выиграло подобное дело против российской федерации прав," - заявил Сергей Наумов, глава правления банка.

Вердикт в пользу Ощадбанка

В 2018 году Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с РФ убытки, понесенные банком в результате аннексии Крыма.

В 2019 году Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) на территории Украины. Министерство юстиции России заявило, что РФ не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка.

В 2021 году Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску Ощадбанка. Также Ощадбанк подчеркнул, что подал заявление в Кассационный суд Франции жалобу по вынесенному в марте 2021 года решению.

В 2022 году Кассационный суд Франции по результатам рассмотрения кассационной жалобы Ощадбанка поддержал позицию финучреждения в борьбе против РФ.