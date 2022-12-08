Россия должна выплатить Ощадбанку $1,5 миллиарда за активы в Крыму: решение международного арбитража

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в пользу Ощадбанка за потерю банком активов по причине аннексии Крыма.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"Кассационный суд оставил в силе решение Арбитражного суда в Париже от 26 ноября 2018 года, согласно которому РФ обязана компенсировать ущерб Ощадбанку, нанесенный в результате аннексии украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело рассматривалось в судах более шести лет.

Ощадбанк стал первой госкомпанией и первым банковским учреждением, выигравшим дело против РФ по поводу убытков, полученных в результате аннексии украинского Крыма.

"Победа Ощадбанка по делу против РФ еще раз доказывает, что стремление заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины, имеет хорошую перспективу. Решение Кассационного суда Франции исправляет серьезную ошибку предыдущей судебной инстанции и открывает путь банку, как и другим пострадавшим украинским компаниям, для получения компенсаций. В нашем случае сумма, подлежащая уплате в соответствии с решением арбитража, учитывая проценты, составляет 1,5 миллиарда долларов", – подчеркнул глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Ощадбанка с государства-агрессора. Это победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы украинского государства и компаний", - отметил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Как сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра в Фейсбуке, страна-агрессор РФ по решению суда должна выплатить 1,1 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации (около 100 тысяч долларов США ежедневно).

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с РФ убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма.

17 июля 2019 Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) на территории Украины. Министерство юстиции России заявило, что РФ не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать ущерб Ощадбанку.

30 марта 2021 г. Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску Ощадбанка.

26 октября 2021 года Ощадбанк подчеркнул, что подал заявление в Кассационный суд Франции по вынесенному в марте 2021 года решению.

7 декабря 2022 года Кассационный суд Франции по результатам рассмотрения кассационной жалобы Ощадбанка поддержал позицию финучреждения против РФ по компенсации ущерба, вызванного аннексией украинского Крыма.