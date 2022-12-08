Росія має виплатити Ощадбанку $1,5 мільярда за активи в Криму: рішення міжнародного арбітражу

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за втрату банком активів унаслідок анексії Криму.

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Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

"Касаційний суд залишив у силі рішення Арбітражного суду в Парижі від 26 листопада 2018 року, згідно з яким РФ зобов’язана компенсувати збитки Ощадбанку, завдані в результаті анексії українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа розглядалась у судах понад шість років.

Ощадбанк став першою держкомпанією та першою банківською установою, яка виграла справу проти РФ щодо збитків, отриманих внаслідок анексії українського Криму.

"Перемога Ощадбанку у справі проти РФ ще раз доводить, що прагнення змусити державу-агресора відповісти в юридичній площині за збитки, що виникли через окупацію частини території України, має хорошу перспективу. Рішення Касаційного суду Франції виправляє серйозну помилку попередньої судової інстанції та відкриває шлях банку, як і іншим постраждалим українським компаніям, до отримання компенсацій. У нашому випадку сума, яка підлягає до сплати відповідно до рішення арбітражу, враховуючи відсотки, становить 1,5 мільярда доларів", – наголосив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Це є перемогою для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній", - зауважив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Як повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра у Фейсбуці, країна-агресор РФ за рішенням суду має виплатити 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно).

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку – стягнути з РФ збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму.

17 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу (Париж) на території України. Міністерство юстиції Росії заявило, що РФ не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки Ощадбанку.

30 березня 2021 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом Ощадбанку.

26 жовтня 2021 року Ощадбанк наголосив, що подав заяву до Касаційного суду Франції скаргу за винесеним у березні 2021 року рішенням.

7 грудня 2022 року Касаційний суд Франції за результатами розгляду касаційної скарги Ощадбанку підтримав позицію фінустанови в боротьбі проти РФ.