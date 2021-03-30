Справа на $1,1 млрд: Ощадбанк оскаржить рішення апеляційного суду на користь РФ по Криму

Більше 1,1 мільярда доларів + відсотки, які РФ, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу, мала виплатити українському державному банку у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова, можуть бути втрачені нашою стороною.

30 березня 2021 року паризький апеляційний суд став на сторону РФ і відхилив Рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року.

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Про це повідомила прес-служба Ощадбанку.

Основною підставою для скасування рішення Міжнародного Трибуналу для апеляційного суду Парижу стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року тоді як Ощадбанк почав функціонувати в Криму раніше в часі.

Рішення апеляційного суду на користь РФ в Ощадбанку назвали з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах.

"При винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їх співвідношення з засобами захисту, який пропонує арбітраж. Крім того, наразі розглядається питання щодо правильності застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду", — зазначають в Ощадбанку.

Український державний банк планує негайно оскаржити рішення апеляційного суду Парижу.

"Ощадбанк залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом. Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, спричинених анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації", — заявили у Ощадбанку.