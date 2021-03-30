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Банки 50 минут назад

Справа на $1,1 млрд: Ощадбанк оскаржить рішення апеляційного суду на користь РФ по Криму

30 березня 2021 року паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року, яке зобов’язувало Росію відшкодувати Ощадбанку збитки спричинені анексією українського півострова

Справа на $1,1 млрд: Ощадбанк оскаржить рішення апеляційного суду на користь РФ по Криму Справа на $1,1 млрд: Ощадбанк оскаржить рішення апеляційного суду на користь РФ по Криму

Більше 1,1 мільярда доларів + відсотки, які РФ, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу, мала виплатити українському державному банку у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова, можуть бути втрачені нашою стороною.

30 березня 2021 року паризький апеляційний суд став на сторону РФ і відхилив Рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року.

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Про це повідомила прес-служба Ощадбанку.

Основною підставою для скасування рішення Міжнародного Трибуналу для апеляційного суду Парижу стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року тоді як Ощадбанк почав функціонувати в Криму раніше в часі.

Рішення апеляційного суду на користь РФ в Ощадбанку назвали з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах.

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"При винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їх співвідношення з засобами захисту, який пропонує арбітраж. Крім того, наразі розглядається питання щодо правильності застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду", — зазначають в Ощадбанку.

Український державний банк планує негайно оскаржити рішення апеляційного суду Парижу.

"Ощадбанк залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом. Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, спричинених анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації", — заявили у Ощадбанку.

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