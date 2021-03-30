Верховный Суд Израиля отклонил апелляцию против ПриватБанка в деле на $600 млн

Верховный Суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы против ПриватБанка Израильского банка Дисконт (ИБД), которым последний пытался остановить рассмотрение требований ПриватБанка до решений судов в Англии и США.

Об этом сообщает пресс-служба украинского государственного банка.

Суд отклонил апелляцию ИБД и подтвердил право ПриватБанка на публичное разбирательство дела судом по существу в полном объеме. Следовательно, Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного суда, вынесенное в декабре 2020 года.

"ПриватБанк доволен тем, что, отклонив апелляционную жалобу ИБД, израильский суд в очередной раз вынес решение в его пользу, чем признал важность рассмотрения иска Банка без неоправданных задержек и без привязки к другим делам по его искам, которые находятся на решении судов Англии и США, касающихся других убытков, понесенных ПриватБанком в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле", — комментируют заключение Суда в госбанке.

Теперь, объясняют в банке, ИБД обязан подать возражения против иска ПриватБанка, "чего он до сих пор пытался избежать". В частности, необходимо предоставить объяснения совершенных банком действий по более $600 млн, которые были выведены из ПриватБанка на счет в ИБД.

Напомним, ПриватБанк подал иск против одного из крупнейших банков Израиля — Израильского Банка Дисконт — по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финучреждения.

"18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд города Тель-Авив (Израиль) по схеме присвоения денег в размере не менее $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете Israel Discount Bank", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД "незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка и нарушением своих обязанностей, позволив осуществлению очевидно мошеннических перечислений денег на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании денег".

Как сообщалось, бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко суд арестовал с возможностью выхода под залог в 52,2 млн грн. Сообщалось, что в тот же день залог был внесен. 12 марта определенная Яценко мера пресечения была подтверждена апелляционной палатой ВАКС.

Яценко вместе с его бывшим начальником Александром Дубилетом, а также экс-главой департамента финансового менеджмента ПриватБанка Еленой Бычихиной детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в хищении 136,9 млн грн путем перевода связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", первым зампредом правления которой была та же Бычихина.

НАБУ отмечает, что перевод был совершен за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, причем на основании ложных документов.

Яценко же удалось задержать, вынудив самолет с ним на борту, летевший из Днепра в Вену, совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь".