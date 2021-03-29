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Банки 1 час назад

НАБУ объявила экс-главу правления ПриватБанка в розыск

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года

Александр Дубилет. Фото: Facebook Александр Дубилет. Фото: Facebook
Александр Дубилет. Фото: Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает "Укринформ".

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"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", — заявил Грищук.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

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Как сообщалось, бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко суд арестовал с возможностью выхода под залог в 52,2 млн грн. Сообщалось, что в тот же день залог был внесен. 12 марта определенная Яценко мера пресечения была подтверждена апелляционной палатой ВАКС.

Яценко вместе с его бывшим начальником Александром Дубилетом, а также экс-главой департамента финансового менеджмента ПриватБанка Еленой Бычихиной детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в хищении 136,9 млн грн путем перевода связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", первым зампредом правления которой была та же Бычихина.

НАБУ отмечает, что перевод был совершен за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, причем на основании ложных документов.

Яценко же удалось задержать, вынудив самолет с ним на борту, летевший из Днепра в Вену, совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь".

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