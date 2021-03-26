Дело ПриватБанка: суд назначил экс-заместительнице Дубилета 50 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн грн.

Соответствующее решение приняла судья ВАКС на заседании 26 марта.

Указано, что Шмальченко подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

Вместе с тем на подозреваемую возложили следующие обязательства:

- прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, судье и в суд по первому требованию;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения;

- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями;

- сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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"Ходатайство прокуроров удовлетворить частично. Избрать подозреваемой Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 22 тысяч 27 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 50 млн 1290 грн", — заявила судья.

Ранее суд назначил еще одной подозреваемой по делу ПриваБанка 2,7 млн грн залога.

Напомним, НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка.

Как сообщалось, бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко суд арестовал с возможностью выхода под залог в 52,2 млн грн. Сообщалось, что в тот же день залог был внесен. 12 марта определенная Яценко мера пресечения была подтверждена апелляционной палатой ВАКС.

Яценко вместе с его бывшим начальником Александром Дубилетом, а также экс-главой департамента финансового менеджмента ПриватБанка Еленой Бычихиной детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в хищении 136,9 млн грн путем перевода связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", первым зампредом правления которой была та же Бычихина.

НАБУ отмечает, что перевод был совершен за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, причем на основании ложных документов.

Яценко же удалось задержать, вынудив самолет с ним на борту, летевший из Днепра в Вену, совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь".