Политика и экономика 1 час назад

ВАКС отпустил экс-главу департамента ПриватБанка под залог в 2,7 млн грн

Сообщалось, что вместе с экс-руководством банка в выводе из него 137 млн грн за день до национализации подозревают Елену Бычихину

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 25 марта применила к бывшей сотруднице ПриватБанка сроком на два месяца меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 744 тысяч 430 грн. Об этом говорится в сообщении суда.

Подозреваемая обязана будет являться по каждому требованию к следователю, детективу или в суд; не покидать Днепропетровскую область без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы; воздержаться от общения с другими подозреваемыми; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

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В суде отмечают, что речь идет о бывшей сотруднице банка, которую вместе с другими лицами подозревают в растрате более 136 млн грн, а 25 февраля он избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя этого же банка.

Напомним, что речь идет о бывшем первом заместителе председателя правления ПриватБанка Владимире Яценко, которого суд арестовал с возможностью выхода под залог в 52,2 млн грн. Сообщалось, что в тот же день залог был внесен. 12 марта определенная Яценко мера пресечения была подтверждена апелляционной палатой ВАКС.

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Его вместе с его бывшим начальником Александром Дубилетом, а также экс-главой департамента финансового менеджмента ПриватБанка Еленой Бычихиной детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в хищении 136,9 млн грн путем перевода связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", первым зампредом правления которой была та же Бычихина.

НАБУ отмечает, что перевод был совершен за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, причем на основании ложных документов.

В то же время сообщалось, что где находятся сами Бычихина и экс-глава ПриватБанка правоохранители на тот момент не знали — подозрение отправили им по почте.

Яценко же удалось задержать, вынудив самолет с ним на борту, летевший из Днепра в Вену, совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь".

Источник фото: Depositphotos

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