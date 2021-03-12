Политика и экономика 40 минут назад

Суд подтвердил меру пресечения экс-топ-менеджеру ПриватБанка Яценко

Апелляционная инстанция отказала в отмене решения от 25 февраля: экс-заму Дубилета придется еще более месяца гулять с браслетом

Фото: Facebook-страница Владимира Яценко Фото: Facebook-страница Владимира Яценко
Фото: Facebook-страница Владимира Яценко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 марта отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты о признании незаконным задержания и отмене меры пресечения, избранной бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля, по которому к подозреваемому применена до 22 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,21 млн грн.

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По оперативной информации, 22 февраля Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Однако самолет с ним вынудили совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь", где Яценко и задержали.

В тот же день, когда ВАКС решил арестовать его с возможностью выхода под залог, данный залог был внесен некой неназванной компанией.

Напомним, что Яценко, его экс-начальника — экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета и экс-начальницу департамента финансового менеджмента банка Елену Бычихину, которая также была первым зампредом правления в связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", — Национальное антикоррупционное бюро подозревает в организации перечисления на основании ложных документов 136,9 млн грн в пользу "Ингосстраха" из ПриватБанка перед его национализацией.

Всем трем вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Дубилету и Бычихиной также инкриминируют части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог с тяжкими последствиями). В то же время, где находятся эти двое, правоохранители не знают: подозрение им объявили по почте.

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