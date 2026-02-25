ФГВФЛ подал апелляцию на отказ суда взыскать с РФ почти 1 млрд грн убытков четырех банков

25 февраля 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд приступит к рассмотрению жалобы Фонда гарантирования вкладов по взысканию с России более 920 млн грн. Иск касается убытков четырех банков, которые из-за российской агрессии потеряли активы в Крыму и на востоке Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд оспаривает решение суда первой инстанции, не установившего связи между агрессией России и потерями банковских учреждений.

Список банков и суммы претензий:

ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" - 301,9 млн грн;

ПАО "Банк "Киевская Русь" - 229,7 млн грн;

ОАО "Энергобанк" - 223,9 млн грн;

ПАО "КБ "Актив-Банк" - 169,5 млн грн.

Эти финансовые учреждения потеряли доступ к имуществу и залогам по кредитам в АР Крым, Донецкой и Луганской областях, начиная с 2014 года.

Предыдущий успешный опыт

Фонд уже имеет три положительных решения по подобным делам против Российской Федерации:

ПАО "КБ "В ФС ": взыскано более 1,9 млрд грн (решение от 23 января 2024);

": взыскано более 1,9 млрд грн (решение от 23 января 2024); групповой иск 5 банков: ПАО "Грин Банк", ПАО "Эрде Банк", ПАО "Укргазпромбанк", ПАО "Банк "Таврика", ПАО "Фортуна-Банк" - взыскано 498,5 млн грн (17 июля 2025);

ПАО "КБ "Промэкономбанк": взыскано 650,9 млн. грн (23 декабря 2025 года).

Стратегия возмещения

Общий объем убытков банков под управлением ФГВФЛ за период 2014-2022 годов оценивается более чем в 84 млрд грн.

"За ними будут поданы иски, а полученные судебные решения в перспективе позволят поднять вопрос о взыскании убытков с России на международной арене", — подчеркнула директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

В настоящее время идет подготовка данных о потерях банковского сектора во время полномасштабной войны. Эту информацию передадут в Международный Реестр убытков для Украины (RD4U), как только он откроет прием заявлений от юридических лиц.

О банках

Банк Петрокоммерц-Украина - это украинское финансовое учреждение, созданное в 1996 году (начальное название АКБ " Авиатекбанк " ) . Банк оказывал разнообразные финансовые услуги, ранее был связан с российским капиталом (банк Петрокоммерц), но работал как отдельная структура. В настоящее время находится в ликвидации.

Банк «Киевская Русь» — бывший украинский коммерческий банк, основанный в 1996 году, который имел головной офис в Киеве. Из -за финансовых проблем в марте 2015 года б анк была введена временная администрация, а 16 июля этого же года решением нацрегулятора была начата процедура ликвидации.

Энергобанк - украинское финансовое учреждение, зарегистрированное в Киеве, но в июне 2015 года НБУ принял решение о ликвидации.

КБ Актив-Банк был основан в 2001 году . Предоставлял услуги физическим и юридическим лицам, входил в Т оп -50 банков Украины . С 3 сентября 2014 года в банке была введена временная администрация, а с 24 декабря 2014 года начата процедура ликвидации .

Напомним, в июле 2025 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Россию и обязал страну-агрессора выплатить 498,5 млн грн компенсации.