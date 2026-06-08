"Укрпочта" меняет маршруты из-за атаки на логистический хаб в Харькове и готовит выплаты клиентам

"Укрпочта" временно изменила схему обработки и доставки отправлений из-за атаки на логистический хаб в Харькове. Компания перешла на работу по резервному сценарию для обеспечения непрерывного сообщения по Украине. Пострадавшие клиенты получат уведомление о порядке возмещения ущерба сразу после финальной сверки баз данных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы сделаем все возможное, чтобы клиенты не ощутили последствий этой атаки. Сразу после удара перестроили логистические маршруты, а все отправления, которые не получили повреждений, продолжают движение к получателям. Мы также уже начали подготовку к компенсациям для клиентов, чьи отправления пострадали в результате атаки", — отметили.

Для сортировки и обработки посылок Харьковского и Донецкого регионов задействованы резервные мощности в другом городе. В 3:00 утра часть магистральных автомобилей, направлявшихся в Харьков, перенаправили на другие сортировочные площадки. Там был введен отдельный сценарий распределения грузов для этих направлений.

Для Харькова организовали два транспортных рейса в сутки. Первый рейс уже отправился по маршруту, второй готовится к отправке, чтобы доставить уцелевшие грузы получателям до конца дня.

Почта формирует списки граждан, посылки которых были уничтожены или повреждены. Сообщения с инструкциями по получению компенсаций начнут поступать клиентам в среду после завершения полной сверки данных и утверждения окончательных списков.

В результате обстрела зафиксировано повреждение части сортировочного оборудования. Точную оценку разрушений специалисты смогут произвести после возобновления энергоснабжения и детального исследования.

разрушенный хаб Укрпочты в Харькове / Укрпочта

Окончательный размер финансового ущерба определят профильные комиссии после проверки техники. Чтобы предотвратить перебои, компания срочно переместит оборудование из других регионов, применит резервное оборудование и осуществит закупку дополнительной техники.

Удар по "Укрпочте"

8 июня ночью российский дрон попал в хаб "Укрпочты" в Харькове. Он частично уничтожен.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игорь Смелянский, команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову.

Напомним, в начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.