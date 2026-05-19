Из-за российской атаки повреждено отделение "Укрпочты" в Днепре

Отделение АО "Укрпочта" на улице Строителей, 28 в Днепре получило значительные повреждения в результате российской атаки 18 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом у Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, вследствие вражеской атаки в Днепре было значительно повреждено отделение "Укрпочты" №49089 на ул. Строителей, 28. Чтобы клиенты могли без задержек получить свои выплаты и отправки, компания оперативно перенастроила обслуживание.

Смелянский отметил, что с 19 мая все выплаты и выдача отправлений будут осуществляться в отделении №49055, расположенном примерно в 1 км от поврежденного отделения.

"Все отправления уже перемещены в новый пункт обслуживания. По предварительной информации, подавляющее большинство отправлений находятся в нормальном состоянии", - уточнил гендиректор "Укрпочты".

Он добавил, что параллельно продолжается оценка повреждений самого здания, и если его конструкция не получила критических повреждений, "Укрпочта" рассчитывает возобновить работу отделения в течение месяца.

В начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.