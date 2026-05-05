Россия ударила по отделениям "Укрпочты" в трех областях: в Херсоне здание сгорело полностью

В последние два дня российские войска осуществили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Игорь Смилянский.

"Очень не люблю писать о таких новостях, но иногда бывают дни, которые тяжелее других. За последние два дня было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения "Укрпочты", - написал он.

Херсон. После серии ударов здание полностью выгорело. К моменту атаки внутри находилось около 100 посылок. "Укрпочта" официально подтвердила, что стоимость каждой отправки будет полностью компенсирована владельцам. В настоящее время идет оценка убытков, а клиенты района перенаправлены в ближайшие работающие отделения города.

Шостка (Сумщина). Из-за ночной атаки выбиты 8 витражей и 7 окон. Однако уже на рассвете команда навела порядок на территории: убрали, подлатали поврежденный фасад. На вечер вторника, 5 мая, отделение возобновило обслуживание клиентов.

Сновск (Черниговщина). Очередной удар по приграничью. Выбиты окна, повреждены стены. Персонал успел вовремя перейти в укрытие, поэтому никто не пострадал. В настоящее время на объекте продолжаются восстановительные работы.

"Несмотря на все мы продолжаем работу, и я искренне благодарен команде за их преданность и смелость!", - добавил Смелянский.

Фото: Укрпочта

Ранее сообщалось, что после обстрела поселка Яровая в Донецкой области, где 9 сентября 2025 года погибли 24 человека, получавших пенсию, "Укрпочта" изменит процедуру выплат в прифронтовой зоне.