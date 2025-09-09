Запланована подія 2

"Укрпочта" договорилась с военными администрациями изменить процедуру пенсионных выплат в прифронтовой зоне

авиаудар по Яровой в Донецкой области
Российский авиаудар по Яровой в Донецкой области. Источник ГСЧС Донбасса

После обстрела поселка Яровая в Донецкой области, где 9 сентября погибли 24 человека, получавших пенсию, "Укрпочта" изменит процедуру выплат в прифронтовой зоне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Мы договорились с ВГА (Донецкой областной военной администрацией, - ред.) изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", - подчеркнул он.

По данным Общественного, среди вариантов рассматривают — использование помещений и вывоз людей на более безопасные территории и там выплачивать пенсии.

По его словам, мобильное отделение стояло на несколько метров дальше, чем обычно, под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Из-за обстрела начальница отделения получила ранения. Благодаря оперативной помощи, предоставленной водителем, угрозы ее жизни нет.

Напомним, утром 9 сентября армия РФ нанесла авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области. Кафиры ударили по людям, когда им выдавали пенсии, более 20 жителей погибли. По данным ГСЧС, 24 человека погибли и еще 19 получили ранения.  

На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, возникший в результате вражеских обстрелов.

Автор:
Татьяна Бессараб