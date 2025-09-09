"Укрпошта" домовилася з військовими адміністраціями змінити процедуру пенсійних виплат у прифронтовій зоні

Після обстрілу селища Ярова на Донеччині, де 9 вересня загинули 24 особи, які отримували пенсію, "Укрпошта" змінить процедуру виплат у прифронтовій зоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми домовилися з ВЦА (Донецької обласною військовою адміністрацією, - ред.) змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", - наголосив він.

За даними Суспільного, з поміж варіантів розглядають — використання приміщень та вивезення людей на більш безпечні території і там виплачувати пенсії.

За словами Смілянського, мобільне відділення стояло на кілька метрів далі, ніж зазвичай, під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Через обстріл начальниця відділення отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав водій, загрози її життю немає.

Авіаудар по Яровій на Донеччині 9 вересня

Нагадаємо, зранку 9 вересня армія РФ завдала авіаудару по селищі Ярова на Донеччині. Окупанти вдарили по людях, коли їм видавали пенсії, понад 20 жителів загинули. За даними ДСНС 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення.

На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.