Смілянський розповів про знищене відділення "Укрпошти" у Києві внаслідок обстрілу РФ

Відділення "Укрпошти" на вулиці Шумського, 4А у Києві, яке зазнало руйнувань під час масованого обстрілу столиці 28 серпня, знищене і не працює.

Як пише Delo.ua, про наслідки російської атаки повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський 30 серпня.

"Після останнього обстрілу відділення "Укрпошта" №02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, — більше немає. Ракета ворога повністю його знищила", — розповів він.

Попри руйнування, за його словами, майже всі посилки вціліли і вже доступні для отримання у іншому відділенні — №02152 на вулиці Івана Миколайчука, 13А.

"Укрпошта" окремо зв’яжеться з кожним клієнтом, щоб надати інформацію про відправлення, а також компенсує невелику частину посилок, які були пошкоджені під час обстрілу, наголосив Смілянський.

Він висловив вдячність своїй команді за дії, завдяки яким вдалося максимально зберегти поштові відправлення та відновити роботу.

Пошук нового приміщення триває, і компанія працює над тим, щоб переїзд та відкриття відділення відбулися якомога швидше.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Неподалік офісу "Радіо Свободи" також зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що удари по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції та наголосив, що такі атаки вимагають засудження не лише з боку ЄС, але й усього світу.