Внаслідок масованого обстрілу Києва пошкоджені дві будівлі податкової (ФОТО)

податкова
Фото: пресслужба ДПС

28 серпня внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Ворог знову цілеспрямовано бʼє по мирному населенню і цивільній інфраструктурі. У результаті ударів у спорудах вибиті вікна та пошкоджені фасади", – зазначила вона.

 За словами очільниці ДПС, серед співробітників постраждалих немає.

Карнаух зауважила, що через наслідки атаки тимчасово не працюватимуть два Центри обслуговування платників, розташовані в пошкоджених будівлях. Але усі послуги можна буде отримати в інших ЦОПах.

"Попри удари країни-терориста ми залишаємося стійкими й продовжуємо працювати для людей", – підсумувала Карнаух.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 12 загиблих.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Автор:
Світлана Манько