Новини
Дата публікації
Унаслідок атаки у Києві частково перекрито та змінено рух транспорту: перелік

атака на Київ
Фото: ДСНС

Через нічну атаку російської армії 28 серпня у Києві обмежили рух деякими вулицями та змінили маршрути громадського транспорту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації. 

Рух транспорту перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Зміни у маршрутах громадського транспорту

Також унаслідок нічної атаки у столиці змінено рух громадського транспорту.

Тролейбуси маршрутів курсують:

  • •  №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
  •  №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
  • №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".

Автобуси маршрутів:

  • № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 14т – просп. Відрадний –  Лук'янівська пл.;
  • № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;  
  • № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна; 
  • № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська; 
  • № 115 – до Дарницького ринку;
  • № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • № 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22  курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в 7 районах та про 8 загиблих.

Автор:
Світлана Манько