Унаслідок атаки у Києві частково перекрито та змінено рух транспорту: перелік
Через нічну атаку російської армії 28 серпня у Києві обмежили рух деякими вулицями та змінили маршрути громадського транспорту.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Рух транспорту перекритий:
- Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
- вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Зміни у маршрутах громадського транспорту
Також унаслідок нічної атаки у столиці змінено рух громадського транспорту.
Тролейбуси маршрутів курсують:
- • №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
- №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
- №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
- №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
- № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
- № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".
Автобуси маршрутів:
- № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;
- № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
- № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
- № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
- № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
- № 115 – до Дарницького ринку;
- № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
- № 50 – Берестейським просп.
Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в 7 районах та про 8 загиблих.