У Києві відновлює роботу фунікулер після щорічного планового ремонту

22 серпня о 12:00 після завершення комплексу щорічних планових робіт відновлює роботу київський фунікулер.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час ремонту фахівці виконали низку робіт для безпечної та комфортної експлуатації фунікулера.

Зокрема:

відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали;

провели скорочення троса та натягу контактної мережі;

обстежили та частково замінили шпали;

оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;

виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів;

провели дефектоскопію зварних швів;

частково відремонтували та очистили пасажирські сидіння;

відновили колеса;

обстежили та відрегулювали пневмосистему вагонів;

забезпечили належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.

Також вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

Ремонти роботи проводять щороку, аби електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів.

Нагадаємо, фунікулер зупинили 14 липня на щорічний плановий ремонт.

Також 1 липня 2025 року змінилася вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.