У Києві відновлює роботу фунікулер після щорічного планового ремонту
22 серпня о 12:00 після завершення комплексу щорічних планових робіт відновлює роботу київський фунікулер.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що під час ремонту фахівці виконали низку робіт для безпечної та комфортної експлуатації фунікулера.
Зокрема:
- відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали;
- провели скорочення троса та натягу контактної мережі;
- обстежили та частково замінили шпали;
- оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;
- виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів;
- провели дефектоскопію зварних швів;
- частково відремонтували та очистили пасажирські сидіння;
- відновили колеса;
- обстежили та відрегулювали пневмосистему вагонів;
- забезпечили належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.
Також вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.
Ремонти роботи проводять щороку, аби електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів.
Нагадаємо, фунікулер зупинили 14 липня на щорічний плановий ремонт.
Також 1 липня 2025 року змінилася вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.