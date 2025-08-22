Запланована подія 2

У Києві відновлює роботу фунікулер після щорічного планового ремонту

Столичний фунікулер відновлює роботу після щорічного планового ремонту

22 серпня о 12:00 після завершення комплексу щорічних планових робіт відновлює роботу київський фунікулер. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час ремонту фахівці виконали низку робіт для безпечної та комфортної експлуатації фунікулера.

Зокрема:

  • відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали;
  • провели скорочення троса та натягу контактної мережі;
  • обстежили та частково замінили шпали;
  • оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій;
  • виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів;
  • провели дефектоскопію зварних швів;
  • частково відремонтували та очистили пасажирські сидіння;
  • відновили колеса;
  • обстежили та відрегулювали пневмосистему вагонів;
  • забезпечили належний санітарно-технічний стан вестибюлів станцій.

Також вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

Ремонти роботи проводять щороку, аби електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів.

Нагадаємо, фунікулер зупинили 14 липня на щорічний плановий ремонт.

 Також 1 липня 2025 року змінилася вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.

Автор:
Світлана Манько