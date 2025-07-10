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У Києві зупиняється фунікулер до кінця літа: у чому причина

Київський фунікулер
Київський фунікулер зупиняється до кінця літа. Фото: КМДА

Із 14 липня до 22 серпня у Києві фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу. Проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали. 

Також у планах капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів,  обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.  

Перед запуском роботи фунікулера фахівці здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Че пояснюють в КМДА, ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. Також реконструкцію проводили в 1958 та 1984 роках.

Останніми роками фунікулер щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.

Нагадаємо, 1 липня 2025 року змінилася вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.

Автор:
Світлана Манько