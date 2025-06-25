У Києві з 1 липня змінюється вартість транспортних карт: скільки коштуватиме і де придбати

Із 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

"За останні 2 роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", — пояснили в міськраді столиці.

Чому ціни різні?

Різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, тоді як учнівські – індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

У марії зазначили, що карти, які були придбані до 1 липня, залишаються чинними та доступними для поповнення і використання у транспорті. Вартість поїздок для власників "старих" карт також не змінюється. Тільки нові пластикові карти коштуватимуть дорожче з наступного місяця.

Де придбати і поповнити карту на проїзд у Києві?

Придбати або поповнити транспортну карту можна у терміналах на станціях метро, в касах метрополітену або в Т-крамницях. Нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті Києва: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.

Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову. Це досить зручно, адже цифрова карта завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова.

Нагадаємо, ще у жовтні 2023 року у Києві оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом.