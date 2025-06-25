В Киеве с 1 июля меняется стоимость транспортных карт: сколько будет стоить и где купить

С 1 июля 2025 года меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен, а пластиковая ученическая – 120 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Киевского городского совета.

"За последние 2 года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость", — пояснили в горсовете столицы.

Почему цены разные?

Разница в ценах связана с особенностями производства: синие карты изготавливают большим тиражом, тогда как учащиеся – индивидуально, с персонификацией каждой карты, влияющей на себестоимость.

В марии отметили, что карты, приобретенные до 1 июля, остаются действующими и доступными для пополнения и использования в транспорте. Стоимость поездок для владельцев "старых" карт также не меняется.

Где купить и пополнить карту на проезд в Киеве?

Приобрести или пополнить транспортную карту можно в терминалах на станциях метро, в кассах метрополитена или в Т-магазинах.

Кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести цифровую. Это довольно удобно, ведь цифровая карта всегда готова в телефоне и хранит в себе такие же скидки на покупку большого количества поездок или проездных, как и пластиковая.

Напомним, еще в октябре 2023 года в Киеве оплата за проезд с банковских карточек во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе.