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Когда киевские маршрутки перейдут на безналичный проезд: что говорят власти
Военная администрация Киева работает над внедрением безналичного проезда в маршрутках столицы.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко.
"Есть решение. Этим вопросом занимается военная администрация. И община уже высказалась — петиция набрала необходимые голоса. Теперь пора действовать", — подчеркнул он.
Безналичный проезд в киевских маршрутках
Тимур Ткаченко сообщил, что в 2018 году КГГА приняла решение о переходе всего транспорта Киева на безналичную оплату до конца 2022 года.
Однако с подачи управленцев решение было отложено до окончания войны. Причиной этого является выгода для тех, кто работает с наличными деньгами. В то же время коммунальный транспорт уже перешел на безналичный расчет, а маршрутки до сих пор остаются наличными без учета и контроля.
Ткаченко отметил, что киевляне, вероятно, не выиграют от задержки введения безналичного проезда. Бюджет теряет сотни миллионов гривен, а в начале года правоохранители сообщили чиновникам КГГА о подозрениях в требовании "откатов" от перевозчиков.
Однако вопрос рассматривает военная администрация. Общество выразило свою поддержку из-за петиции, набравшей необходимые голоса.
"Работаем. Детали — скоро," — подытожил он.
Двоевластие в Киеве
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко. До этого он был заместителем министра развития общин и территорий, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.
Ранее Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, которые незаконно выделяются под строительство по "серым схемам".
Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив Тимура Ткаченко в нарушении закона и попытке узурпировать власть. Ткаченко, в свою очередь, считает, что причина конфликта состоит в том, что мэрия не выполняет свои обязанности.